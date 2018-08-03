Бывший глава МЧС Кузбасса попал из СИЗО в больницу

Экс-начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" и арестованный по ходатайству следствия до 25 сентября, доставлен в больницу. Об этом сообщили представители областного суда, где в пятницу, 3 августа, должна рассматриваться жалоба на продление его ареста.

В суд пришла справка о госпитализации Мамонтова, передает ТАСС. Несмотря на это заседание состоится, на нем будет решено, будет ли оно проходить без участия обвиняемого.