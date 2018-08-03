Впервые с начала войны в Сирии миссия ООН смогла выйти к своему посту в районе Кунейтры

Из лагерей для беженцев в свои дома в Сирии вернулись почти 1,5 миллиона мирных граждан. Об этом сообщает газета Министерства обороны "Красная звезда". Под контроль правительственных войск удалось вернуть обширные территории.

Впервые за 7 лет войны сирийская армия установила флаг в "треугольнике смерти" — это стратегически важное место, где сходятся границы Сирии, Иордании и Израиля.

Кроме того, впервые с начала конфликта миссия ООН смогла выйти к своему посту в районе разрушенной Кунейтры. Проход колонны сотрудников организации обеспечила российская военная полиция.

Раньше сотрудникам международной организации приходилось добираться сюда из Дамаска через территорию соседнего Ливана, напоминает телеканал "Россия 24".