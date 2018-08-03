Сенатор Грэм: новые санкции против России будут самыми жесткими

Американский сенат рассмотрит новый законопроект об антироссийских санкциях. Авторы называют его самым жестким, передает телеканал "Россия 24".

Ограничения введут на сделки, связанные с энергопроектами, коснутся меры и внешнего госдолга России. Дело в том, что он формируется за счет облигаций федерального займа. Если санкции все же введут, покупку этих бумаг запретят в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, документ предусматривает меры против российских предпринимателей и политиков. А еще законопроект должен ускорить продажу американского оружия в ряде стран НАТО для того, чтобы снизить поставки российского.

Кроме того, сенаторы хотят создать Центр по противодействию российской дезинформации. Когда рассмотрят этот пакет документов -- пока неясно.