Отправка на родину тел журналистов, погибших в ЦАР, может быть отложена

Запланированная на 3 августа отправка тел погибших в Африке журналистов сегодня может не состояться. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Центральноафриканской Республике Виктор Токмаков.

По его словам, в этом деле возникли многочисленные трудности (в первую очередь — с документами от местных властей), передает телеканал "Россия 24".

Тела трех россиян обнаружили в ЦАР вечером 30 июля. При них нашли журналистские документы на имя Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Выяснением обстоятельств занялась специальная следственная группа. Также к расследованию подключились полиция ООН в ЦАР и российская сторона. Пока приоритетной остается версия убийства с целью ограбления — вся аппаратура, которую везли журналисты, исчезла.