Во Франции ввели штраф за сексуальные домогательства на улицах

Во Франции будут штрафовать за домогательства на улицах, сообщает телеканал "Россия 24".

Национальная ассамблея Франции во втором чтении приняла законопроект, запрещающий сексуальные домогательства на улицах. Нарушителям будет грозить штраф до 750 евро.

Инициатором законопроекта выступила министр по вопросам гендерного равенства страны Марлен Шьяппа. Она добавилась принятия поправок с осени 2017 года, однако рассмотрение ее проекта постоянно откладывалось.