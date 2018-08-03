Пожар на складе молочной продукции в Красноярске потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе на площади в тысячу квадратных метров в центре Красноярска. В результате ЧП никто не пострадал. Такие данные сообщили представители ГУ МЧС региона.

Ранее сообщалось, что рано утром, 2 августа, пожар начался в полупустом складе молочной продукции, расположенном на улице Брянской. Пожарные устранили угрозу распространения огня. Возгорание было локализовано в 8:51 по местному времени (4:51 по времени Москвы). В 10:23 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении пожара участвуют 46 человек и 15 единиц спецтехники, передает РИА Новости.