Заседание по жалобе на арест бывшего главы МЧС Кузбасса отложено из-за его болезни

В пятницу, 3 августа, Кемеровский областной суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста экс-начальника ГУ МЧС региона Александра Мамонтова – одного из 11 фигурантов уголовного дела о пожаре и гибели 60 человек в ТРЦ "Зимняя вишня". Мамонтов был госпитализирован и не смог принять участие в заседании суда.

Судья Евгений Колчанов постановил отложить рассмотрение дела до 9 августа, передает ТАСС. 19 июля по ходатайству следствия Центральный районный суд продлил на 2 месяца содержание под стражей Мамонтову, задержанному 25 мая и арестованному первоначально до 25 июля.