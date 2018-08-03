В Новосибирском зоопарке домашняя кошка "усыновила" маленьких енотов

Белая домашняя кошка, которая живет в Новосибирском зоопарке, стала приемной мамой для новорожденных енотов. Об этом сообщили представители пресс-службы зоопарка.

Как уточняется, еноты в условиях зоопарков размножаются довольно хорошо, и обычно самки успешно выкармливают свое потомство. Но самка, родившая малышей в июле, не смогла кормить их по состоянию здоровья, передает агентство "Интерфакс". Кормилицей для енотиков стала домашняя кошка, обитающая в зоопарке.

В 2017 году эта же кошка выкормила двух детенышей каракала.

Сейчас у кошки снова родились котята. И когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их практически мгновенно: посмотрела на них, обнюхала, и через несколько секунд они уже сосали молоко.