Понтус Вернблум станет футболистом ПАОКа

Шведский полузащитник Понтус Вернблум, отыгравший шесть лет в составе ЦСКА, в ближайшее время подпишет контракт с греческим ПАОКом. Клуб из Салоников является соперником "Спартака" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Представители Вернблума находятся в Греции. В пятницу последние детали контракта будут улажены, и 32-летний швед станет игроком ПАОКа, сообщает ТАСС. Но в матчах со "Спартаком" Понтус не может помочь новой команде, так как не заявлен для участия в еврокубках. Спартак" проведет первый матч с ПАОКом в Салониках 8 августа, ответный – в Москве 14 августа.

Понтус Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 годы. За это время он трижды выиграл чемпионат России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. Шведский легионер сыграл за армейцев в 224 матчах и забил 22 мяча.