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3 августа 201808:16

Андрей Рублев и Светлана Кузнецова пробились в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

EPA

В столице США Вашингтоне продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 1,9 миллионов евро. Светлана Кузнецова вышла в 1/4 финала в женском одиночном разряде. У мужчин подобного успеха добился Андрей Рублев.

Светлана Кузнецова выиграла у румынской теннисистки Аны Богдан в двух партиях — 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Следующей соперницей Кузнецовой станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Андрей Рублев выиграл в двух сетах у американца Ноа Рубина 6:2, 6:3. Длительность поединка составила 1 час 6 минут. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция) — Денис Кудла (США).

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