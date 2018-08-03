Три человека погибли, шестеро ранены в ДТП на трассе "Дон"

На трассе "Дон" в Павловском районе Воронежской области произошло крупное ДТП. Инцидент случился в 04 часа 59 минут по московскому времени на 647 километре автодороги М-4 возле села Лосева.

28-летний водитель "Опеля-Астра" из Калужской области не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Тойотой-Короллой" под управлением 19-летнего юноши из Владимирской области. В результате три человека погибли, шестеро были доставлены в Павловскую районную больницу, в том числе, два ребенка, передает ТАСС.

Два человека в "Тойоте" погибли на месте. Еще одна девушка скончалась в приемном отделении больницы. Две женщины помещены в отделение реанимации. У одной из них перелом костей таза, у второй сочетанная травма, ее сейчас оперируют.

Мальчик 2015 года рождения получил перелом плеча со смещением. В настоящий момент решается вопрос о его транспортировке в Воронежскую областную больницу. Отец мальчика 1989 года рождения будет проходить лечение амбулаторно. У него незначительные травмы.

Госпитализирован еще один мужчина 1999 года рождения. Его состояние средней степени тяжести. Еще у одного ребенка, которому девять месяцев, травм обнаружено не было, уточнили в больнице.