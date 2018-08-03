Бывший депутат, избивший DJ Smаsh, снова под следствием

Избивший DJ Smаsh бывший пермский депутат Александр Телепнев снова может стать обвиняемым — и снова за драку. Против него возбуждено дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. В июле Телепнев уже получил два года колонии-поселения. Новой жертвой, как считает следствие, стал студент.

Спортсмен, экс-депутат и серийный дебошир. Второе дело в отношении Александра Телепнева, который жестоко избил в пермском клубе знаменитого DJ Smаsh, передано в прокуратуру. И вновь речь идет о побоях.

Пермские СМИ сообщают, что потерпевшим по новому делу проходит 20-летний студент. Молодой человек в клубе увидел, как Телепнев пристает к девушке и тащит за собой. Парень вступился за нее, за что и получил несколько стальных ударов от мастера спорта по рукопашному бою. Множественные ушибы и гематомы зафиксировали потом в больнице. Драка произошла в том же клубе, где пострадал Андрей Ширман, он же — DJ Smаsh.

Тогда, в начале февраля, музыкант выступал в злополучном "Доме Культуры" — так называется заведение. Пьяная парочка — депутат местного Заксобрания Александр Телепнев и спортдиректор пермской федерации ММА Сергей Ванкевич захотели сфотографироваться со звездой. Сделали больше 40 селфи, которые им не очень понравились. Подошли еще раз, хотели щелкнуться со знаменитостью повторно. Но получив от диджея отказ, набросились на него и принялись избивать. Музыканту после этого потребовалась срочная операция.

Подсудимый Телепнев несколько раз менял показания: то он якобы защищал от Ширмана своего друга-борца Ванкевича, то сам пытался играть роль пострадавшего. В итоге парламентарий лишился депутатского кресла и получил два с половиной года колонии-поселения, а его товарищ – на полгода меньше. Приговор пока не вступил в законную силу, и дуэт пытается его обжаловать. Сейчас друзья-дебоширы на свободе, они в свое удовольствие пьют вино, радостно улыбаясь. Кстати, эта фотография уже удалена из Instagram Ванкевича.

Как можно относиться к человеку, который постоянного кого-то избивает, ему уже назначили по моему делу два года колонии поселения, мы пытаемся опротестовать и посадить в тюрьму общего режима. И это доказывает то, что он давно занимается рукоприкладством.

Экс-депутат пока же ведет себя, судя по этой фотографии, довольно вальяжно. Остается загадкой, повлияет ли на его настроение второе уголовное дело, которое пока прокуратура вернула в МВД. Но наши источники утверждают, что это лишь технический вопрос, который не повлияет на ход нового процесса.