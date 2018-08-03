Что думает Трамп о новых антироссийских санкциях

В США авторы новых антироссийских санкций затронули, в том числе, вопрос защиты американского киберпространства. В тексте документов снова звучит тема вмешательства Москвы в выборы. Только теперь речь идет о промежуточных, которые еще только пройдут осенью этого года.

Американское глубинное государство умеет разговаривать на разные голоса, которые, накануне слились в общий хор. "Русские снова идут" звучало рефреном от всех участников этого брифинга в Белом доме.

"Добрый день, с самого начала своего правления, президент Трамп реализует общеправительственный подход, направленный на защиту наших национальных выборов. Президент дал ясно понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других опасных субъектов", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Глава ФБР острые углы обходить не стал. В том смысле, что открыто обвинил Россию во вмешательстве даже не в прошедшие, а в еще не состоявшиеся выборы. Конечно, без предъявления улик.

"Эта угроза никуда не уходит. Как я уже говорил ранее, Россия пыталась вмешиваться в последние выборы и продолжает оказывать негативное влияние своей деятельностью по сей день. К этой угрозе мы должны относиться максимально серьезно и акцентировано отвечать на нее с неистовой яростью. Совместно с нашими партнерами мы в состоянии защитить неприкосновенность наших демократических институтов и сохранить доверие общества к нашим выборам", — заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Глава нацразведки США Дэн Коутс, который еще недавно выглядел глуповато, посмеиваясь над желанием Трампа пригласить Путина в Белый дом, теперь снова на коне. В деле обороны американской демократии Коутс рассчитывает на частный сектор, который и сам всегда готов протянуть руку помощи.

Например, у Марка Цукерберга уже отчитались, что удалили аж 32 страницы в Facebook и Instagram, через которые некие неназванные лица якобы попытались повлиять на исход осенних выборов в Конгресс.

"Россия применяла различные подходы в попытках повлиять на выборы: через классические медиа, социальные медиа, с помощью ботов, нанятых актеров, прокси, список может быть больше. Я не могу раскрыть все засекреченные детали, но вмешательство имело место быть, оно осуществлялось с целью посеять раздор и подорвать наши демократические ценности", — сказал Коутс.

Глубоко в детали не вдавались и остальные: и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, и глава киберкомандования Пол Накасоне, и советник Трампа Джон Болтон просто повторяли одну и ту же мысль о российском вмешательстве. Тем удивительнее слова самого Трампа, сказанные на митинге в Пенсильвании.

"В Хельсинки у меня прошла замечательная встреча с Путиным. Мы обсудили все. Мы очень хорошо поладили. Кстати, это прекрасно, а не наоборот. А теперь нам мешает вся эта мистификация вокруг России", — сказал Трамп.

Избиратели рукоплещут своему президенту за то, что он начал диалог с Россией. Его окружение пытается перехватить у демократов антироссийскую повестку меньше чем за сто дней до промежуточных выборов.

"Я думаю, что веха промежуточных выборов для российско-американских отношений, к сожалению, очень важна. Это очень плохо, потому что это очередной пример того, когда важные стратегические связи становятся заложником внутренних процессов, причем в худшем проявлении", — считает председатель президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов.

Одним из таких проявлений стал новый двухпартийный законопроект американских сенаторов об усилении антироссийских санкций. На Капитолийском холме хотят расширить список лиц и компаний, против которых действуют ограничения, а также запретить американцам закупки российского урана и инвестиции в энергетику.

Хвастаясь, соавтор законопроекта — республиканец Линдси Грэм, назвал новые санкции сокрушительными. Досокрушать при этом могут до того, что раскачают мировую финансовую систему. Так оценивают идею сенаторов наложить запрет на операции с облигациями российского госдолга в американском минфине.