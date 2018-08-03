"Витесс" Слуцкого вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы

Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В их число попал голландский "Витесс", который тренирует бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

"Витесс" обыграл по сумме двух матчей румынский "Викторул", возглавляемый знаменитым Георге Хаджи. Первая встреча, прошедшая в Румынии, завершилась со счетом 2:2. В ответной встрече команда Леонида Слуцкого добилась успеха с результатом 3:1. Российский легионер "Витесса" Вячеслав Караваев провел на поле 90 минут. В следующем третьем отборочном раунде Лиги Европы Витесс" сыграет со швейцарским "Базелем", который выбыл из Лиги чемпионов.

Пробился в третий раунд и алмаатинский "Кайрат", за который выступает Андрей Аршавин. В первой встрече самый титулованный клуб Казахстана нанес поражение голландскому АЗ "Алкмару" 2:0. В ответной встрече голландцы взяли реванш 2:1, но путевка в следующий раунд досталась "Кайрату". Аршавин отыграл 70 минут.