Рик Дженест из Канады, известный как "Зомби бой" из клипа Леди Гаги, покончил с собой. Дженест был обнаружен мертвым в Монреале. Ему было 32 года.

Мужчина, согласно данным властей, испытывал психологические проблемы. Дженест приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги, после чего участвовал в множестве показов дизайнеров. Леди Гага, узнав о случившемся, написала, что более чем опустошена этой новостью, передает РИА Новости.

Она также заявила, что нужно изменить культуру и выдвинуть психическое здоровье творческих людей на передний план. Леди Гага отметила, что нужно говорить об этой проблеме друг с другом, и если кто-то страдает, обязательно надо звонить другу или семье. "Мы должны спасать друг друга", — написала она.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса. Там он отмечен как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Татуировками было покрыто не менее 90 процентов его тела.

Свою первую татуировку Дженест сделал после операции по удалению опухоли мозга, которую пережил в 15 лет. Его прозвище "Зомби бой" появилось именно тогда. Широкую известность манекенщик приобрел, снявшись в клипе на песню Леди Гаги "Рождена такой" (2011), а также в нескольких рекламных роликах.