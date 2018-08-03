ЦБ отозвал лицензию у "Нового промышленного банка"

Центробанк России сообщил об отзыве лицензии у московской кредитной организации АО "Новый промышленный банк". В компании назначена временная администрация.

Решение принято из-за использования банком рискованной бизнес-модели, в результате чего на балансе оказалось большое количество активов низкого качества. При формальном соблюдении норм деятельности реальное финансовое положение компании скрывалось с помощью различных схем. Кроме того, "Новый промышленный банк" нарушал законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, и проводил сомнительные операции, сообщается на сайте регулятора.

В банковской системе РФ компания занимала 441 место. Участником системы страхования вкладов АО "Новый промышленный банк" не является.