В Пермском крае перевернулся автобус с пассажирами

На трассе в Пермском крае произошло опрокидывание пассажирского автобуса. Точное число пострадавших сейчас устанавливается.

"Погибших нет, есть пострадавшие — от трех до семи пострадавших", — сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Между тем в отделении МВД по Красновишерскому району края уточнили, что из-за аварии травмы получили три человека: 7-летняя девочка и двое взрослых. Сейчас они находятся в районной больнице в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.