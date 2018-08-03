Нападающий сборной России Федор Смолов может уйти из "Краснодара" во время летнего трансферного окна. Клуб рассматривает возможность продажи своего капитана за 10 миллионов евро.

Контракт Смолова с "Краснодаром" истекает через год, и клуб может продать его, не дожидаясь, пока Федор станет свободным агентом. Краснодарцы готовы начать переговоры о продаже 28-летнего нападающего за сумму, не меньшую чем 10 миллионов евро.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", наибольший интерес к Смолову проявляет "Локомотив". Чемпион России готов приобрести нападающего за 8 миллионов евро.