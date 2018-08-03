Гражданин США приплыл на лодке с Аляски и попросил политического убежища в России

Российские пограничники задержали на Чукотке в селе Лаврентия гражданина США. Он приплыл на лодке с Аляски к берегам РФ. Попав на российскую землю, американец попросил политического убежища.

Иностранец, нелегально пересекший российскую границу, рассказал, что рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию, передает "Интерфакс".

Для дальнейшего разбирательства в ближайшее время иностранца доставят в Анадырь. Есть подозрения, что у задержанного психическое расстройство личности.

В пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району информацию о задержании на Чукотке гражданина США. не подтвердили. Однако и не опровергли. От комментариев в ведомстве отказались.

Сотрудники представительства МИД РФ в Камчатском крае, ближайшем к Анадырю территориальном органе МИД, также не стали комментировать ситуацию. Там сообщили, что территория Чукотского автономного округа юридически не относится к зоне ответственности камчатского представительства.