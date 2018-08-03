Один из лидеров "Баварии" ударился о штангу головой

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери был вынужден досрочно завершить тренировку. Во время двусторонней игры 35-летний француз врезался головой в штангу и получил травму.

Рибери боролся за верховой мяч и не рассчитал свой прыжок. Футболисту была оказана помощь прямо на толе, после чего француз покинул занятие с перевязанными головой и окровавленной рукой.

Характер травмы и ее тяжесть пока неизвестны. Также нет ясности, сможет ли Франк Рибери сыграть в матче за Суперкубок Германии за франкфуртским "Айнтрахтом". Встреча намечена на 1 августа.