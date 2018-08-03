В Афганистане из талибской тюрьмы спасены более 60 человек

На юге Афганистана армейский спецназ провел спецоперацию по освобождению пленников, захваченных боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

Свободу вновь обрел 61 один человек, некоторым бывшим пленникам потребовалась помощь военных врачей. 18 вооруженных экстремистов были ликвидированы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Афганистана.

Между тем, ранее министр обороны страны Тарик Шах Бахрами сообщил, что правительство намерено в ближайшее время объявить одностороннее перемирие, чтобы попытаться начать мирные переговоры с "Талибаном".