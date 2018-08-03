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3 августа 201810:20

Ученые выяснили причину массовой гибели кораблей в Бермудском треугольнике

Саяпин Владимир/ТАСС

Ученые из Университета Саутгемптона пришли к выводу, что причиной массовой гибели кораблей в Бермудском треугольнике – были "волны-убийцы". Исследователям удалось решить загадку, которая на протяжении только лишь последней сотни лет унесла тысячи жизни.

Впервые о "волнах-убийцах" или как их еще называют "блуждающих волнах" в этом районе Атлантического океана стало известно в 1997 году. Исследователи их описывают как разрушительные и 100-футовые. Причем известно, что берутся они из ниоткуда и могут потопить даже самое крупное судно.

Как сообщает портал Sailingscuttlebutt, ученые смоделировали "взрывающуюся волну", которая может топить суда. В качестве примера исследователи выбрали огромный корабль USS Cyclops – 180-метровое судно, исчезнувшее в "треугольнике дьявола" в 1918 году. Благодаря этому удалось подтвердить гипотезу о "волнах-убийцах" в Бермудском треугольнике.

Проанализировав компьютерную модель Бермудского треугольника, ученые пришли к выводу, что высота таких волн может достигать 30 метров.

Ранее ученые полагали, что корабли в "Бермудском треугольнике" сбивались с курса из-за быстрого течения — Гольфстрима. Также была версия, что из-под шельфа регулярно происходили мощные выбросы метана, и горючий газ настолько снижал плотность воды, что суда попросту не могли удержаться на плаву.

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