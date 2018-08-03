Поезда Горьковского направления опаздывают в Москву из-за ЧП на путях

В Подмосковье на перегоне Купавна — Железнодорожная Горьковского направления под колеса электрички попал мужчина, который пытался перебежать пути в неположенном месте.

Хотя машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. После наезда пострадавшему сразу были вызваны экстренные службы. Электричка, следовавшая из Павловского Посада в Москву, смогла продолжить движение только после приезда врачей скорой помощи.

"Вынужденная остановка электрички отразилась на графике движения других поездов Горьковского направления в сторону Москвы, куда поезда следуют с увеличенным интервалом", — сообщается на сайте Московской железной дороги.

В настоящее время предпринимаются меры, чтобы сократить время опоздания поездов.