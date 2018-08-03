В Жуковском экстренно приземлился самолет Ан-148. Видео

Самолет МЧС совершил вынужденную посадку в аэропорту Жуковский. Самолету Ан-148 пришлось вернуться из-за птицы, которая попала в двигатель при взлете.

После столкновения двигатель продолжил работать в штатном режиме, и командир экипажа собирался продолжить полет в Минеральные воды. Но на земле решили вернуть самолет для тщательной проверки. Ан-148 успешно сел в Жуковском, техники приступили к осмотру. По предварительным данным, двигатель на самом деле не получил серьезных повреждений, сообщает телеканал "Россия 24".