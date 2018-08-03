Елена Степаненко решила разделить нажитое с Петросяном имущество

Актриса Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы иск о разделе имущества, нажитого в браке с юмористом Евгением Петросяном.

Заявление было подано еще 4 июля, рассмотрение дела назначено на 6 августа, уточнили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе суда. Официально пара о своем разводе не объявляли.

Между тем, народный артист Евгений Петросян в беседе с корреспондентом отказался комментировать сообщения о разводе, а относительно предстоящего раздела имущества заявил, что ему об этом ничего не известно.

"Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", — указал он.