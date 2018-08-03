Лионель Скалони будет тренировать сборную Аргентины

Лионель Скалони возглавил сборную Аргентины по футболу. Он заменил на этом посту Хорхе Сампаоли, отправленного в отставку после неудачного выступления на чемпионате мира.

40-летний Лионель Скалони назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины. Скалони вместе со своими помощниками Пабло Аймаром и Мартином Токалли будет готовить аргентинцев к ближайшим товарищеским матчам. Если они пройдут успешно, то Скалони будет утвержден в роли главного тренера.

Бывший правый защитник "Депортиво", "Лацио" и "Аталанты" Лионель Скалони завершил карьеру три года назад. В 2016 году он стал помощником Сампаоли в тренерском штабе национальной сборной. Его помощник, в прошлом полузащитник "Ривер Плейта", "Валенсии" и "Бенфики" Пабло Аймар ранее тренировал юношескую сборную Аргентины.