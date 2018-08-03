В первой половине года на территории РФ предотвращено 19 терактов

В первом полугодии 2018 года российскими правоохранительными органами пресечены 19 террористических актов на территории РФ, передает "Интерфакс".

Об этом заявил в пятницу первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. По его словам, в первом полугодии сохранилась тенденция сокращения количества преступлений террористической и экстремистской направленности.