Педро Родригес решил остаться в "Челси"

Нападающий сборной Испании Педро Родригес продолжит выступать за "Челси". 31-летний футболист продлил контракт с лондонским клубом до 2020 года.

Педро Родригес провел невыразительный прошлый сезон, чем дал повод для слухов о скором уходе из "Челси". Однако испанец после разговора с новым тренером Маурицио Сарри решил остаться на "Стэмфорд Бридж" и продлил контракт еще на один год.

"Это идеальный вариант для меня. Я здесь счастлив. Мне было важно остаться в "Челси". Здесь чувствую себя комфортно и хочу выиграть новые титулы. Намерен помочь команде добиваться побед и забивать голы", — приводит слова Педро "Спорт-Экспресс". Педро Родригес пришел в "Челси" в 2015 году из "Барселоны".