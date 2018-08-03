При опрокидывании рейсового автобуса в Пермском крае пострадали 7 человек

Рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами опрокинулся в пятницу утром в Красновишерском районе Пермского края, есть пострадавшие, передает "Интерфакс".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, ДТП произошло в 07:40 утра по местному времени (5:40 мск) на 30-м км автодороги Красновишерск — Вая.

Отмечается, что водитель при подъеме допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево.

Сразу после аварии за помощью обратились три человека, среди них ребенок семи лет, а также гражданин Германии – уроженец Пермского края, последнее время проживающий в Европе. Все они прошли амбулаторное обследование в Красновишерской районной больнице, их состояние удовлетворительное.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины ДТП.