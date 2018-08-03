Парусный спорт. Лига чемпионов стартует в центре Санкт-Петербурга

Для участия в квалификационном раунде европейской парусной Лиги чемпионов (SAILING Champions League) в Санкт-Петербург прибыли 24 яхт-клуба из 16 стран. Эти соревнования в центре Северной столицы Питер принимает уже третий год подряд.

Парусные гонки, за которыми сможет наблюдать любой желающий, пройдут на Неве у Петропавловской крепостис 3 по 6 августа. Организатор этапа Европейской парусной Лиги чемпионов – яхт-клуб Санкт-Петербурга.

В квалификационном раунде европейской парусной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будут соревноваться команды, занявшие призовые места в национальных парусных лигах своих стран. На Неве сильнейшие яхт-клубы будут бороться за место в финале международной Лиги, который состоится в Швейцарии в конце лета.

Предстоящий визит Лиги чемпионов обещает превзойти все предыдущие. Состав участников увеличился на треть, и география команд значительно расширилась. Более половины участников соревнований прибудут в Санкт-Петербург впервые. Среди них, например, команда Великобритании, которая будет представлена знаменитым на весь мир яхт-клубом Royal Ocean Racing Club.

На Неве выступит победитель прошлогодней квалификации и призер отбора 2016 года – команда "Северогерманского гоночного союза" из Гамбурга. Также Германию будет представлять победитель Европейской парусной Лиги чемпионов 2016 Deutscher Touring Yacht-Club.

Традиционно сильная в речных условиях Швейцария будет представлена двумя клубами, среди которых титулованный яхт-клуб из Женевы – призер Европейской парусной Лиги чемпионов 2017. Цвета флага Дании защищает яхт-клуб из г. Фредериксхавн, который в прошлом году в Санкт-Петербурге был вторым. Также на Неве выступят австрийцы из яхт-клуба озера Ахзии, команда финского Nyländska Jaktklubben, польского яхт-клуба г. Сопот.

"Уже много лет яхт-клуб Санкт-Петербурга последовательно работает над привлечением в наш прекрасный город как можно большего количества яхтсменов и гостей, – говорит командор яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров, – Соревнования в центре города прочно вошли в график главных летних активностей Северной Столицы. Приглашаем всех гостей и жителей города поддержать российские команды и понаблюдать за захватывающими гонками лучших яхт-клубов Европы".

На фоне титулованных соперников россияне отнюдь не выглядят статистами. Молодой экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга под управлением наставника, участницы Олимпийских игр 2000 года Анны Басалкиной, в прошлом году завоевал бронзу отборочного этапа. В финале европейской парусной Лиги чемпионов 2017 команда из Владивостока "Семь футов" завоевала серебро, а екатеринбуржцы "Повелители паруса — Европа" были четвертыми.

В нынешнем сезоне, кроме экипажа "домашнего" яхт-клуба, защищать цвета российского флага в соперничестве с лучшими яхт-клубами Европы будут экипажи из Москвы ("Навигатор" и "ПИРогово") и Екатеринбурга ("Повелитель паруса – Европа" и "Повелитель паруса – Азия"). Кстати, стоит отметить, что команда "Повелители паруса — Азия" уже отличилась в этом сезоне, выиграв в абсолютном зачете Балтийскую регату Nord Stream Race 2018.