В Норильске ищут подростков, избивших девочку и выложивших видео в Сеть

Управление СК РФ по Красноярскому краю разбирается в обстоятельствах жестокого избиения в Норильске девочки-подростка ее сверстникам в возрасте примерно 14 лет.

Ранее в соцсетях появилось видео, как в подъезде одного из многоэтажных домов Норильска одни подростки бьют школьницу, а другие снимают происходящее на мобильный телефон, не пытаясь пресечь происходящее.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к этому лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает краевое управление СК РФ.