У банка "Новое время" аннулирована лицензия

Центробанк с 3 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского коммерческого банка "Новое время", говорится на сайте регулятора.

Собственники организации приняли лишение о ее добровольной ликвидации, поэтому лицензия и аннулирована. В Центробанке также отметили, что "Новое время" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Банк "Новое время" – участник системы страхования вкладов, и аннулирование лицензии – это страховой случай.

Организация была основана в конце 2008 года, основным направлением ее работы было обслуживание и кредитование корпоративных клиентов.