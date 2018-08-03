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В ЦАР убиты трое журналистов из России 1 час назад
Водитель российских журналистов утверждает, что они понимали язык убийц
В местных СМИ Центральноафриканской республики (ЦАР), где были убиты трое российских журналистов – теледокументалистов, появились детали допроса сбежавшего с места убийства водителя.
Он утверждает, что убийцы говорили на языке, который понимали российские журналисты. И это был ни санго, ни французский язык, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал CNC.
Судя по всему, журналисты понимали то, что нападавшие им говорили, пишет издание. При этом оно отмечает, что для местных это нападение кажется "непохожим на преступления, которое совершают боевики", поскольку убийцы "искали что-то еще, кроме денег".
Ранее со ссылкой на министра массовых коммуникаций Анжа Максима Казаги "Репортеры без границ" сообщили, что на россиян напали девять человек в тюрбанах, не говорящих ни на французском, ни на санго. При этом сообщалось, что один из журналистов умер на месте, а двое других впоследствии скончались от полученных ранений.
На месте происшествия около города Сибю работает группа жандармов ЦАР. Следователи уже провели детальный осмотр места убийства российских журналистов и допросили жителей ближайших селений, сообщила ТАСС временный поверенный в делах России в ЦАР Виктора Токмакова.
Она сообщила, что с места, где были убиты журналисты, бесследно пропала съемочная аппаратура, но остались жесткие диски и флешки.
Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в ЦАР 30 июля. Как сообщалось ранее, они приехали туда как туристы, при этом у них были при себе просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Позже стало известно, что в этот опасный регион журналистов направил Центр управления расследованиями для съемок документального фильма.
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