Погода на выходные: жару немного охладят дожди

В предстоящие выходные 4 и 5 августа атмосферное давление в центральных регионах европейской части России опустится ниже средних многолетних значений. Это создаст условия для образования плотных облаков, в том числе и дождевых.

В Москве и Московской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в ночные часы в мегаполисе составит +16…+18°, по области +14…+19°, днем в Москве ожидается +26…+28°, в Подмосковье +24…+29°. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 742 мм ртутного столба.

В Санкт-Петербурге похолодает, пройдут дожди, возможны грозы, усилится ветер. В субботу днем будет +24…+26°, в воскресенье +21…+23°, ветер западный 7-12 м/с, атмосферное давление понизится до 752 мм ртутного столба.

На Русском Севере на смену антициклону с запада придет циклон. В субботу дожди пройдут только в западных областях, в воскресенье непогода распространится до приполярного Урала, заметно понизится температура. В Вологде похолодает с +25…+27° в субботу до +20…+22° в воскресенье; в Архангельске +18…+20°, дождь; в Нарьян-Маре и в Мурманске днем не выше +18°, кратковременные дожди.

Через Поволжье пройдет атмосферный фронт, будет облачно, пройдут дожди, местами с грозами и усилением ветра. В Казани, Йошкар-Оле и в Чебоксарах +22…+25°, в Пензе и в Ульяновске +25…+27°. В Саратове, Самаре и Астрахани +29…+32°, дожди маловероятны.

На юге страны дожди с грозами пройдут только в горных районах. В Краснодаре и Ставрополе +30…+33°; в Крыму и Сочи +28…+31°; в Нальчике и Владикавказе +22…+25°.

В Уральском регионе в субботу, благодаря атмосферному фронту, дожди (местами сильные) пройдут только в Предуралье. В воскресенье непогода распространится и за Урал. В Уфе, Екатеринбурге, Челябинске и Кургане +21…+24°.

На юге Сибири в субботу резко похолодает, пройдут ливни, местами с грозами. В воскресенье погода наладится, но будет прохладно. В Омске и в Томске в субботу +16…+18°, дождь, а в воскресенье +18…+21° без существенных осадков.

В Прибайкалье погода испортится: в субботу будет солнечно и тепло, в Иркутске +25…+27°, в Улан-Удэ до 30°. В воскресенье, благодаря влиянию атмосферного фронта, пройдут сильные продолжительные дожди, похолодает до +21…23°.

На юге и востоке Дальнего Востока обильные продолжительные ливневые дожди пройдут в Приморье. Во Владивостоке +20…+23°, в Хабаровске и Благовещенске +24…+27° без осадков.