В Ростове-на-Дону произошел пожар на заводе "Ростсельмаш"

В Ростове-на-Дону сегодня утром загорелся ангар, расположенный на территории завода "Ростсельмаш". Огонь охватил площадь в 1,2 тысячи квадратных метров, по сложности пожару был присвоен третий ранг.

В борье с огнем участвовали 56 человек и 18 единиц техники. В 11:26 возгорание удалось ликвидировать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. В загоревшемся ангаре располагалось мебельное производство.