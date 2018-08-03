Легковушку разорвало пополам в результате смертельного в ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Два человека погибли в результате страшной аварии в Комсомольске-на-Амуре, где 25-летний местный житель ставил рекорды скорости на снятом с учета Nissan Fuga, но при виде полицейских не совладал с управлением и врезался в столб. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

ДТП произошло около четырех часов утра 3 августа в самом центре города — на площади Ленина. На кадрах видно, как на перекресток неспешно выезжает полицейский УАЗ, а водитель несущегося ему наперерез Nissan уходит вправо. Скорость была слишком высока, и молодой человек не смог удержать легковушку на дороге — она вылетела на тротуар и врезалась в столб.

Удар был такой силы, что машину разорвало на части, а водителя и его пассажирку, которые, судя по всему, не были пристегнуты, выбросило из салона. Девушка погибла на месте, владелец автомобиля ударился головой о крыльцо кинотеатра и позже скончался в больнице.

Обломки автомобиля сразу после столкновения вспыхнули, потушили пожар проезжавшие мимо водители. Nissan, как сообщили DV-Hab.ru в региональном управлении МВД, в июле был снят с регистрационного учета. По некоторым данным, это "распил", то есть машина была собрана умельцами из привезённых из Японии запчастей.