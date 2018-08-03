Умер знаменитый хоккеист Виктор Тюменев

В Москве на 62 году скончался олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев. Похороны хоккеиста пройдут 5 августа.

О смерти знаменитого хоккеиста сообщил официальный твиттер "Спартака". "Спартак" приносит соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста", — говорится в заявлении.

Виктор Тюменев играл за московские "Крылья Советов" и "Спартак", ряд финских клубов, а после возвращения из Финляндии он провел сезон в ЦСКА. В 1984 году Виктор Тюменев стал победителем Олимпийских игр в Сараево. В 1982, 1988 и 1990 он выигрывал чемпионат мира по хоккею.