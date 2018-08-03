Тела журналистов, убитых в ЦАР, доставят в Москву в ночь на 5 августа

Тела трех российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике, прибудут в Россию в ночь на 5 августа, сообщает ТАСС.

Из столицы ЦАР Банги их отправят вечером 3 августа в Париж, затем – уже из французской столицы – в Москву.

Временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков сообщил агентству, что посольство будет контактировать с центральноафриканскими властями для получения информации по расследованию. Уголовное дело в ЦАР было заведено еще 1 августа.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля. В ЦАР журналисты снимали документальный фильм. Транспортировкой тел погибших на родину занимается посольство РФ.

Криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, по данным российских дипломатов, силы правопорядка там практически не функционируют, и вооруженные грабежи и нападения на иностранцев там происходят регулярно.