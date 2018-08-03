Российский легкоатлет подозревается в нарушении антидопинговых правил

Серебряный призер последнего чемпионата мира по легкой атлетике, российский прыгун в высоту Данил Лысенко отстранен IAAF от соревнований. Лысенко вменяется в вину нарушение антидопинговых правил.

Данил Лысенко пропустил три допинг-тестирования, что дало повод для применения к нему наказания. Спортсмен отстранен от всех соревнований до завершения расследования. Таким образом, Данил не сможет выступить на чемпионате Европы.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", IAAF предложила Лысенко два варианта развития. Либо признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил (с 03.08.2018) либо передать дело на рассмотрение в CAS. Данилу нужно определиться с решением до 13.08.2018.