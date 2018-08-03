В Сочи обнаружены еще двое погибших при пожаре в самострое

При осмотре сгоревшего самостроя в Сочи, где 30 июля при пожаре погибли восемь человек, сотрудники следственных органов обнаружили еще два тела. Таким образом, число жертв увеличилось до десяти, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, возгорание началось в кафе-шашлычной, откуда пламя перекинулось на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату

отдыхающим.

По данным следствия, на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал за плату. Ранее погибшими считались восемь человек, однако в ходе дополнительного осмотра на месте сгоревшего строения были обнаружены еще два тела. Таким образом, погибшими в пожаре считаются десять человек, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.