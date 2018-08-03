Взрыв прогремел на складе ГСМ в Ростове-на-Дону

Мощный хлопок произошел после начала пожара на складе горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону. Очевидцы сняли взрыв на видео.

Огонь вспыхнул около 10 часов утра на улице Менжинского, его площадь за считанные минуты выросла с 500 до 1200 квадратных метров. Первоначально сообщалось, что пламя охватило склады ГСМ на "Ростсельмаше", однако в пресс-службе предприятия ТАСС заявили, что горят прилегающие к заводскому забору ангары.

Пожару была присвоена третья категория сложности, по последним данным, его удалось локализовать.

В результате ЧП никто из людей не пострадал.