Чайка: обстановка во ФСИН требует немедленного прокурорского вмешательства

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что сложившаяся в учреждениях ФСИН ситуация требует немедленного прокурорского вмешательства. Он потребовал провести доскональный анализ жалоб на нарушения в системе Федеральной службы исполнения наказаний, отметив неэффективность нынешней работы прокуроров в этой сфере.

"Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений", — отметил генпрокурор РФ на коллегии велрмства 3 августа,

По его словам, острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний средств и о других злоупотреблениях поступают все чаще.

Он потребовал провести "доскональный анализ жалоб", а также "ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний".

"При наличии оснований — инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц", — дал указание Чайка.

Генпоркурор также отметил, что необходимо поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, которые с ними согласились.

Чайка поручил своим подчиненным взять ситуацию на особый контроль и внести предложения об изменении необходимых документов, а также выехать в регионы с проверками, передает "Интерфакс".

Особое внимание к ситуации в системе ФСИН приковано после резонансной истории с избиением и пытками заключенного в ярославской колонии №1 летом 2017 года. Видео с издевательствами появилось лишь недавно.

После этого во всех учреждениях ФСИН начались проверки и вскрылось немало других похожих ситуаций.

В результате спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что, по ее мнению, в стране надо реформировать всю уголовно-исполнительную систему.