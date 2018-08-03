Роналду стал футболистом "Сампдории"

Итальянская "Сампдория" подписала контракт с 20-летним полузащитником юношеской сборной Англии Роналду Виейрой. Ранее молодой футболист выступал за английский "Лидс".

"Сампдория" разместила на своем сайте точно такое же сообщение, как и туринский "Ювентус" после покупки Криштиану Роналду. "Мы подписали Роналду". И лишь потом последовало объяснение генуэзцев, что речь идет не о знаменитом капитане сборной Португалии, а о молодом английском футболисте. Который обязан своим именем другой знаменитости – двукратному чемпиону мира бразильцу Роналдо. Брат-близнец новичка "Сампдории" назван в честь другой бразильской звезды – Ромарио.

Роналду Виейра родился в небольшой африканском государстве, бывшей португальской колонии Гвинее-Биссау в 1998 году. Роналду получил футбольное образование в академии лиссабонской "Бенфики", но два назад перебрался в Англию и подписал контракт с "Лидсом". Роналду Виейра, имеющий право выступать за сборные Гвинеи-Биссау, Португалии и Англии, выбрал английскую команду и провел несколько встреч за юношескую команду.