Суд предъявил обвинение в растрате бывшему гендиректору КБ им. Кошкина Масляеву

Экс-генеральному директору АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина" (входит в госкорпорацию "Ростех") Николаю Масляеву главным управлением МВД по Московской области предъявлено обвинение в растрате, передает ТАСС.

По данным пресс-службы Тверского суда Москвы, поступило ходатайство следственных органов об избрании Масляеву меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье "Растрата в особо крупном размере" УК РФ.