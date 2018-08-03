МЧС России направило самолет за спасенным альпинистом Гуковым

МЧС России направило самолет за спасенным в горах Пакистана альпинистом Александром Гуковым. За ним вылетел спецборт "Сухой Суперджет". Он проведет эвакуацию российского альпиниста, который почти неделю провел на склоне горы Латок-1 в Пакистане.

Эвакуация Гукова откладывалась из-за технических проблем с самолетом. Анна Пиунова, координатор спасательных работ, сообщила, что самолет не смог вовремя прибыть за Гуковым из-за того, что в его двигатель попала птица.

Как сообщил старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинникова, пострадавший российский альпинист должен был прибыть из Исламабада поздно вечером 3 августа. Теперь, скорее всего, он вылетит из столицы Пакистана только утром следующего дня, передает ТАСС.

Александр Гуков и иркутский альпинист Сергей Глазунов были заблокированы на крутом склоне во время восхождения на вершину горы Латок-1 в Пакистане. Потом Глазунов сорвался и погиб. Гуков оставался на высоте 6,2 тысячи метров без продовольствия и мобильной связи. Большая часть снаряжения утрачена при падении напарника. Спасти альпиниста не получалось на протяжении нескольких дней из-за плохой погоды. 31 июля военные летчики Пакистана эвакуировали россиянина. Глазунов и Гуков были в числе участников экспедиции, которая планировала совершить летом 2018 года восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок фильма "Невозможно — это не навсегда".