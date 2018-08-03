"Зенит" заявил Кокорина и Мамману на матчи Лиги Европы

"Зенит" из Санкт-Петербурга огласил имена футболистов, заявленных на третий квалификационный раунд Лиги Европы. В список вошли нападающий Александр Кокорин и защитник Эммануэль Маммана, пропустившие концовку прошлого сезона из-за травм.

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком включил в заявку на матчи Лиги Европы Александра Кокорина, Эммануэля Мамману и Юрия Жиркова. Все три футболиста восстанавливаются после травм и пока не принимают участие в матчах.

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом: Вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; защитники — Александр Анюков, Евгений Чернов, Эммануэль Маммана, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников; полузащитники — Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов; нападающие — Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

"Зенит" в третьем отборочном раунде Лиги Европы встретится с минским "Динамо". Первая встреча пройдет 9 августа в Минске, ответный – 17 августа в Санкт-Петербурге.