Мужчина избил гитарой отдыхающих на День ВДВ в пензенском парке. Видео

Вечером в минувший четверг, 2 августа, автомобильный регистратор, установленный в машине очевидца, запечатлел драку, произошедшую около парка Ульяновых в Пензе.

На записи видно, как полуобнаженный мужчина "сцепился" с группой отдыхающих. После непродолжительного кулачного поединка он сходил за гитарой, впоследствии использовав музыкальный инструмент в качестве "аргумента" в споре.

Ему удалось потеснить оппонентов, нанося удары гитарой, через некоторое время не выдержавшей накала страстей и сломавшейся.

Завершение конфликта осталось за кадром.