Полицейский избил пациентку в больнице Детройта

Полицейского из Детройта отстранили от работы на время расследования инцидента в местной больнице, где страж порядка избил пытавшуюся его укусить женщину, сообщает Fox2. Одна из посетительниц медицинского учреждения сняла драку на видео.

Инцидент произошел вечером в минувшую среду, 1 августа, в приемном отделении Detroit Receiving Hospital, куда стражи порядка и доставили голую женщину, "непристойно и похотливо" задиравшуюся к прохожим на улице. Задержанная, явно находившаяся не в себе, плюнула в лицо медсестре, укусила охранника и уже собиралась вонзить зубы в руку полицейского, но тот сработал на опережение — уставший от выходок женщины служитель закона принялся ее избивать.

Навещавшая родственницу посетительница, которая и сделала запись, утверждает, что правоохранитель нанес не меньше 12 ударов, в то время как его коллеги фактически бездействовали.

Начальник полиции Детройта Джеймс Крейг охарактеризовал произошедшее как "очень тревожный случай". По его словам, оказавшийся в центре скандала страж порядка имеет 18-летний опыт работы и прежде не был замечен в неправомочном использовании силы. На время расследования он отстранен от службы.

О состоянии пострадавшей ничего не сообщается.