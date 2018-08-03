Артем Дзюба – лучший игрок первого тура РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назван лучшим игроком первого тура чемпионата России по футболу. 29-летний Дзюба победил в опросе в сосцетях, проводимом РПЛ.

Артем Дзюба забил первый мяч в ворота "Енисея". Встреча, проходившая в Тюмени, завершилась победой "Зенита" 2:0, и гол Дзюбы стал победным.

В опросе приняли участие 39 945 человек. 29,46% отдали предпочтение Артему Дзюбе. На втором месте полузащитник "Спартака" Роман Зобнин — 25,37%. Третье место в опросе занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев — 14,11%.