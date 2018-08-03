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Археология и история 10 минут назад
Учёные оценили силу засухи, которая привела к гибели цивилизации майя
Древние майя являлись достаточно прогрессивным народом: они строили удивительные города по всей тропической низменности полуострова Юкатан, общались с помощью одного из самых первых в мире письменных языков и создали две календарные системы, изучая звёзды.
Но, несмотря на их достижения, процветающая цивилизация майя таинственным образом прекратила своё существование. Специалисты до сих пор точно не установили причину случившегося.
Они называют целый ряд причин, которые могли привести к гибели цивилизации майя: например, болезни, войны и другие социально-политические конфликты. Вероятно, всем этим проблемам способствовал один естественный фактор: засуха.
По мнению учёных, особенно сильная засуха могла затруднить сбор достаточного количества питьевой воды и орошение сельскохозяйственных земель. Такая причина также могла способствовать распространению заболеваний и усилению напряжённости между правителями майя и их народом. Новое исследование как раз показывает, насколько суровой могла быть засуха во времена краха древних майя.
"Мы уже знали, что заключительный период позднего классического этапа майя характеризовался сильными засухами", — говорит автор исследования и геохимик Сент-Эндрюсского университета Фернандо Гаскес-Санчес (Fernando Gázquez-Sánchez). – Наше исследование оценивает интенсивность этих засушливых периодов".
Анализируя осадочные отложения озера Чичанканаб на полуострове Юкатан, Гаскес-Санчес и его коллеги обнаружили, что в сравнении с сегодняшним днём в течение многолетней засухи как раз в период краха цивилизации майя общегодовое количество осадков было ниже на 41-54 процента.
Когда засуха была наиболее сильной, количество осадков падало на целых 70 процентов, пишут авторы исследования в статье, опубликованной в журнале Science.
Специалисты также обнаружили, что относительная влажность воздуха в регионе была ниже на 2-7% процентов по сравнению с сегодняшней климатической нормой.
Ключом к получению всех этих цифр является минерал гипс, сохранившийся в отложениях озера. Гипс образуется на дне озёр во время засухи или при засушливых условиях. При этом он захватывает молекулы воды, эффективно сохраняя их в качестве "водяных ископаемых", поясняет палеоклиматолог и соавтор исследования Ник Эванс (Nick Evans) из Кембриджского университета.
Как сообщается в пресс-релизе исследования, учёные разработали метод измерения различных изотопов водорода и кислорода, осевших в гипсе из Чичанканаб. Используя новый геохимический метод определения количества тех или иных изотопов, содержащихся в гипсе из Чичанканаба, исследователи построили полную модель гидрологических условий позднего классического периода майя.
Так, специалисты измерили содержание трёх изотопов кислорода и двух изотопов водорода. В периоды засухи из таких водоёмов как Чичанканаб испаряется больше воды, а поскольку вода с более лёгкими изотопами испаряется быстрее, вода в целом становится "тяжелее". Соответственно, более высокая доля тяжёлых изотопов (кислород-18 и водород-2, или дейтерий) в гипсе, указывает на засуху.
"Какой была роль изменения климата в гибели классической цивилизации майя, мы точно не знаем, отчасти потому, что предыдущие свидетельства ограничивались качественными реконструкциями климата. Например, мы точно не знали, были ли условия более влажными или более сухими, — говорит Эванс. — Наше исследование представляет собой значительный прогресс, поскольку оно даёт статистически надёжные оценки уровней осадков и влажности во времена падения цивилизации майи".
Как говорит Гаскес-Санчес, новый метод анализа "окаменелой воды" может помочь узнать многое о мировом климате, который был миллионы лет назад. Такая технология могла бы даже рассказать учёным об истории климата других планет.
Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об изучении самого раннего этапа существования цивилизации майя. Также мы сообщали, что майя использовали какао-бобы как деньги.
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